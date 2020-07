Mann auf dem Gleis provoziert Notbremsung von S-Bahn

München (dpa/lby) – Ein 26-Jähriger hat in der S-Bahn Station Marienplatz in München den Bahnsteig wechseln wollen und hat dadurch eine Notbremsung ausgelöst. Er sei über die Gleise gegangen, als ein Zug einfuhr. Nur dank einer Notbremsung konnte ein Unfall verhindert werden. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, habe ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Nothalt des Zuges rechtzeitig einleiten können, als er den Mann auf den Gleisen erkannte.

Bei dem abrupten Halt des Zuges wurde kein Insasse verletzt. Der 26-Jährige sei laut Angaben über die Gleise gelaufen, um zu seiner Freundin auf dem anderen Bahnsteig zu gelangen. Die Bundespolizei nahm nach dem Vorfall am Freitag Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr auf.