Mann attackiert Ehefrau mit Stichwaffe: Schwer verletzt

Penzberg (dpa/lby) – Ein Mann hat in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) seine Ehefrau zu Hause mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die 32-jährige Frau wurde am Sonntag mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau sei nicht in Lebensgefahr. Nachbarn hätten am Sonntagabend Schreie aus dem Haus des Ehepaars gehört, hieß es. Wenig später flüchtete sich die 32-Jährige blutüberströmt in das Nachbarhaus und brach dort zusammen.

Wenig später nahmen Einsatzkräfte der Polizei den 39 Jahre alten mutmaßlichen Täter widerstandslos fest. Den Angaben zufolge verbrachte der Afghane die Nacht in Polizeigewahrsam und wurde am Montag wegen Verdachts auf versuchten Mord dem Haftrichter vorgeführt. Die Kinder des Ehepaars befanden sich nach Polizeiangaben zum Tatzeitpunkt in der Wohnung der Familie. Sie wurden zu Angehörigen der Eltern gebracht.

