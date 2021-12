Mangelndes Vertrauen: König fordert bessere Impfkampagne

Sonderimpfaktionen gegen Corona gibt es in Stadt und Landkreis Hof fast täglich, trotzdem müssen sich Impfwillige schon sehr abmühen, wenn sie lieber einen fixen Termin ausmachen wollen, um nicht in der Kälte warten zu müssen. In den sozialen Netzwerken berichten Menschen von Hausärzten, die zeitnah keine Termine anbieten können oder von Abweisung in den Impfhotlines.

Diesen Zustand kritisiert der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König. Er appelliert an Ministerpräsident Markus Söder und die Bayerische Staatsregierung, das Impfen wieder besser zu organisieren. Die Menschen bräuchten laut König Verlässlichkeit, um vertrauen zu können. Es brauche genug Impfstoff, der gleichmäßig an die Impfstellen verteilt wird… Impfstellen in geschlossenen und geheizten Gebäuden, die für die Bürger erreichbar sind und schließlich eine Benachrichtigung für die Bürger über ihren Impftermin zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Als Beispiele nennt König Portugal mit der höchsten Impfquote, Spanien, wo alle Bürger zum Impfen angeschrieben werden und Österreich, wo die Sozialversicherung alle Impftermine schriftlich mitteilt. König spricht sich außerdem für eine Impfpflicht für Beamte aus, die im engen Bürgerkontakt stehen. So könne die Bayerische Staatsregierung mit gutem Beispiel vorangehen.