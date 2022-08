Mangel vorbeugen: Blutspende-Termine im August

In den Sommerferien sind die Menschen oft im Urlaub und denken da eher weniger ans Blutspenden. Das Bayerische Rote Kreuz macht daher noch einmal auf seine Termine im August aufmerksam. Aufgrund der Kampagne #missingtype konnte das BRK zwar einen Anstieg bei den Spenden verzeichnen, es möchte im Verlauf der Ferien allerdings nicht erneut in eine kritische Lage gelangen. In der Euroherz-Region habt ihr heute (1.8.) von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule in Schwarzenbach/Saale die Möglichkeit, zu spenden. Der nächste Termin ist am kommenden Donnerstag (4.8.) in der Grundschule in Geroldsgrün (16.15 bis 20 Uhr). Im Vorfeld müsst ihr euch allerdings anmelden.

8.8.2022 von 12.30 – 19 Uhr in der Hofer Freiheitshalle

10.8.2022 von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule Selbitz

11.8.2022 von 16 bis 20 Uhr im Bürgersaal in Helmbrechts

22.8.2022 von 16 bis 20 Uhr in der TV-Vereinsturnhalle in Münchberg