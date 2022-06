Mané mahnt: Stehe immer noch bei Liverpool unter Vertrag

Der mit Bayern München in Verbindung gebrachte Stürmer Sadio Mané hat Spekulationen über einen Abschied vom FC Liverpool erst einmal gedämpft. Nach dem 3:1-Sieg mit Senegals Fußball-Nationalmannschaft in einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen den Benin stellte Mané am Samstag damit Aussagen vom Vortag klar. Mané hatte zuvor alle drei Tore für den Titelverteidiger erzielt.

«Meine Kommentare von gestern sind wahrscheinlich schon einmal um die Welt gegangen, aber ich wollte klarstellen, dass ich immer noch bei Liverpool unter Vertrag stehe und großen Respekt für den Verein habe. Wie ich schon zuvor gesagt habe – jetzt heißt es abwarten», sagte der Außenangreifer. Der Vertrag des 30-Jährigen beim Champions-League-Finalisten läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Zuvor hatte Mané die Gerüchte um einen Abschied aus der Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp selbst angeheizt. Er sei wie jeder auch in den sozialen Medien unterwegs und könne die Kommentare seiner Anhänger und Fans sehen. «Ich schätze, 60 bis 70 Prozent der Senegalesen wollen, dass ich Liverpool verlasse. Ich werde das tun, was sie sich wünschen», hatte Mané erklärt und hinzugefügt: «Die Zukunft wird es uns bald sagen. Wir sollten nichts überstürzen, denn wir werden das gemeinsam entscheiden.»