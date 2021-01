MAN will Unternehmen dicht machen: OB Ralf Oberdorfer richtet Appell an Vorstandsvorsitzenden

Schon bald könnten wichtige Arbeitsplätze in Plauen verschwinden. Die Firma MAN hat bereits vor längerem angekündigt, seine Unternehmensstandorte in Plauen schließen zu wollen. Heute im Jahr 2021 scheint die finale Schließung des Standortes Plauen unverhandelbar, das schreibt aktuell der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer an den Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG Wolfsburg Herbert Diess. Oberdorfer bittet darum, den Busbau am Standort Plauen weiter zu erhalten. Die Firma sei der Stolz vieler Planer und Herzstück der Stadt. Die Schließung des Unternehmens würde viele Arbeitsplätze kosten. Der Freistaat Sachsen habe das Unternehmen in der Vergangenheit auch immer wieder mit Fördermitteln unterstützt, so Oberdorfer weiter.

(Symbolbild)