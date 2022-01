MAN-Vertriebschef: Absatz nähert sich dem Vorkrisenniveau

Ingolstadt (dpa) – Audi will bis 2026 rund 18 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner Autos investieren. Finanzvorstand (…)

Audi baut in Ingolstadt ab 2028 nur noch E-Autos

Ingolstadt (dpa) – Audi will den Bau von Benzin- und Dieselautos in seinem Stammwerk in sechs Jahren beenden. Schon in drei (…)