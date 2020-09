MAN: Plauener Angestellte streiken

150 Menschen stehen in Plauen vor dem beruflichen Aus, trotz Jobgarantie und bester Qualifikation – der Fahrzeugbauer MAN will sein Werk in der Spitzenstadt angeblich dicht machen, um seine Finanzen zu verbessern. Dagegen ruft die Gewerkschaft IG Metall die Angestellten auf die Straße. Für heute ist ein Warnstreik angekündigt, bei dem auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig mitmachen will. Auch der Generalsekretär der Sachsen-SPD, Henning Homann, kommt. Er könne die Entscheidung von MAN nicht nachvollziehen. Plauen sei der einzige Standort, der für Bus-Modifikationen zuständig sei und man schreibe seit vergangenem Jahr jetzt auch schwarze Zahlen.

Parallel zu den Streiks will die Plauener Stadtrat heute eine Resolution auf den Weg bringen, die MAN von der Werks-Schließung abhalten soll.