MAN: Kretschmer und Dulig setzen sich für Standort Plauen ein

Viele haben während der Corona-Krise mit Kurzarbeit zu kämpfen. Rund 150 Mitarbeitern bei MAN in Plauen müssen aber ganz um ihre Jobs bangen. Der Grund: Der Fahrzeugbauer will Stellen streichen und auch der Standort in Plauen soll davon betroffen sein. Bei einem Aktionstag gestern haben Beschäftigte, Gewerkschaft und Politiker protestiert. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ist vor Ort gewesen. Er hat – wie mehrere Medien berichten – angekündigt, nächsten Dienstag mit Ministerpräsident Michael Kretschmer nach München zum MAN-Vorstand zu reisen. Dort wollen sich beide für den Erhalt von des Werkes in Plauen einsetzen.