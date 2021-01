MAN in Plauen: IG Metall befürchtet baldige Schließung

In Plauen schwindet die Hoffnung, dass das Werk des Nutzfahrzeugbauers MAN noch gerettet werden kann. Die IG Metall Zwickau befürchtet, dass die Konzernleitung noch in diesem Halbjahr die Werkschließung beschließt, heißt es bei der Deutschen Presseagentur. Verhandlungsergebnisse lassen weiterhin auf sich warten; bisher gibt es keine Einigung zwischen Betriebsrat und Unternehmen. Im Gegenteil: MAN soll Vereinbarungen zur Standort- und Beschäftigungssicherung aufgehoben haben. Dadurch seien auch betriebsbedingte Kündigungen möglich. Das Unternehmen behauptet dagegen: Es laufen noch Verhandlungen zur Neuaufstellung von MAN Truck and Bus.

Die MAN Mitarbeiter in Plauen bauen Busse um. 150 Beschäftigte wären von der Schließung betroffen.