Man City vs. Real oder das Duell der Super-Torjäger

Wenn bei Real Madrid über den zukünftigen Nachfolger von Ballon-d’Or-Gewinner Karim Benzema spekuliert wird, fällt meist nur ein Name: Erling Haaland. 2024 könnte das Werben um den norwegischen Sturmriesen neu beginnen, bis dahin soll der Franzose Benzema bei den Königlichen noch weiter auf Torejagd gehen.

Ab 21.00 Uhr (DAZN) kommt es erst einmal zum nächsten direkten Aufeinandertreffen der beiden Ausnahmestürmer, wenn Manchester City und Real im Halbfinal-Rückspiel aufeinandertreffen. Beim 1:1 vor einer Woche endete auch das Stürmer-Duell unentschieden: Beide blieben blass und ohne Tor.

Der Sieger im Torjäger-Duell könnte auch das Gipfeltreffen zwischen dem englischen Meister und dem Champions-League-Titelverteidiger aus Spanien entscheiden. Real-Coach Carlo Ancelotti ist jedenfalls gewarnt. «Am Tag vor dem Spiel ist man ruhig, voller Hoffnung. Am Spieltag kommen dann die Sorgen. Man denkt darüber nach, ob Haaland trifft, ob De Bruyne einem wehtut», sagte der italienische Titelsammler, der bereits viermal die Königsklasse gewann, zweimal davon mit Real.

Haaland trifft eigentlich immer

De Bruyne hatte Real bereits mit seinem Ausgleichstor im Hinspiel weh getan. Und Haaland? Der frühere BVB-Stürmer trifft eigentlich immer. Zwölf Tore in neun Champions-League-Spielen, beim 7:0 gegen RB Leipzig gelang ihm gar ein Fünferpack. Auch in den beiden Viertelfinalspielen gegen die Bayern traf er zweimal. In der Premier League hat er mit 36 Toren bereits für einen Rekord gesorgt. «Er ist unglaublich. Er ist erst 22», schwärmt Guardiola von seinem Torjäger.

Kaum geringer ist die Wertschätzung von Ancelotti für Benzema. Für den Mister ist der Franzose «eine Legende». Wohl wahr, in der vergangenen Saison schoss er den spanischen Rekordmeister mit 15 Treffern in der Königsklasse fast im Alleingang zum Titel. Das musste auch Man City leidvoll erfahren. Gleich dreimal traf er in den beiden Halbfinal-Duellen, dabei gelang ihm auch das entscheidende Tor in der Verlängerung zum Weiterkommen. Macht es der 35-Jährige am Mittwoch ein weiteres Mal?