MAN Aus in Plauen: Ilmenauer Unternehmen will Werk übernehmen

Es gibt Hoffnung für die rund 150 Beschäftigten von MAN in Plauen: Das Illmenauer Unternehmen BINZ Ambulance- und Umwelttechnik will das Werk in Plauen übernehmen und damit auch alle Mitarbeiter_innen. Sie müssen damit nicht in andere Niederlassungen des VW-Mutterkonzerns wechseln, sondern können in Plauen bleiben.

BINZ stellt Spezialfahrzeuge her, unter anderem für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte und verzeichnet gute Umsätze. Der Betriebsübergang soll bereits ab April losgehen. Auch Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer hat sich erfreut über den Erhalt des Werks und der Arbeitsplätze geäußert und sich bei allen Beteiligten bedankt. MAN hatte im Herbst den Abbau tausender Stellen in Deutschland angekündigt, seitdem standen auch die Jobs in Plauen auf der Kippe. Das Aus für den Standort Plauen war bereits beschlossene Sache.