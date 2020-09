MAN-Abbau in Plauen: Ralf Oberdorfer setzt sich für Erhalt des Standorts ein

In der Corona-Krise haben viele mit Kurzarbeit und ihrem Gehalt zu kämpfen. Die 150 Mitarbeiter des Plauenes MAN Bus-Modification-Centers haben aber ganz andere Sorgen: Sie müssen um ihre Jobs bangen, nachdem das MAN vergangene Woche bekannt gegeben hat, dass viele Stellen gestrichen werden sollen. Jetzt hat der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer an den Vorstand von MAN und weiteren politischen Entscheidungsträgern geschrieben. Er hat geäußert, dass er sehr bestürzt sei und hat an die Schließungspläne von 2014 erinnert. Damals wurde zugesagt, den Standort Plauen zu etablieren und langfristig auszubauen. Eine Schließung des Standortes hätte hingegen weitreichend negative Folgen für Plauen und das Vogtland. Oberdorfer hat außerdem allen seine Unterstützung angeboten und gleichzeitig Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und die vogtländische Bundestagsabgeordnete Ivonne Magwas um Unterstützung geboten.