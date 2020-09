9500 Menschen müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten, unter anderem alle Angestellten im Werk in Plauen. Der Fahrzeughersteller MAN hat angekündigt, Stellen zu streichen, um seine Finanzen zu verbessern. Wie es in mehreren Medien heißt, muss der Standort in Plauen möglicherweise komplett dicht machen. Demnächst sollen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern beginnen.

(Symbolbild)