Mammutprojekt Neue Elsterbrücke: Heute Infoveranstaltung in Plauen

In diesem Jahr soll es mit der Sanierung der Neuen Elsterbrücke in Plauen losgehen – dank Fördermitteln vom Freistaat Sachsen. Das Problem dabei: Es ist die einzige Brücke für die Plauener Straßenbahnen über die Weiße Elster. Es ist deshalb ein Neubau der Neuen Elsterbrücke und eine Überdeckung für die Syra und den Mühlgraben geplant. Da kommt also ein Mammutprojekt auf die Plauener in den kommenden beiden Jahren zu. Um alle auf den aktuellen Stand zu bringen, lädt die Stadt Plauen heute um 18 Uhr zu einer Infoveranstaltung in die Galerie im Malzhaus ein. Dafür ist eine Anmeldung notwendig.

www.plauen.de/infoabend