Mammutaufgabe Waldumbau: IG BAU fordert mehr Forstarbeiter

Forstleute sind diejenigen, die den Wald aufräumen, wenn es wieder schwere Stürme gegeben hat. Es trifft vor allem unsere heimischen Nadelhölzer wie Fichten und Kiefern. 2020 haben Forstleute 61 Prozent mehr Schadholz als noch vor fünf Jahren aus den bayerischen Wäldern geholt.

Und weil sich Extremwetterereignisse durch den Klimawandel häufen und die Wälder in Zukunft nachhaltiger angelegt werden müssen , fordert die Gewerkschaft IG BAU Oberfranken mehr Personal für die Branche. Die Beschäftigten haben demnach alle Hände voll zu tun, um die massiven Schäden der letzten Jahre zu beseitigen. Umfragen zeigen zudem, dass sich Beschäftigte ausgelaugt fühlen, zu wenig Kollegen haben oder bald altersbedingt aus dem Dienst scheiden. Laut IG BAU braucht es vor allem Nachwuchs in der Forstbranche und eine faire Bezahlung. Zusätzlich müssten 11.000 Forstbeschäftigte her, um die Mammutaufgabe Waldumbau zu bewältigen, heißt es von der Gewerkschaft.