Die Kulturszene in Marktredwitz hat lange Pause machen müssen. Zum Start heute hat sie direkt ein neues Zuhause. Die neue Location „MAKkultur“ macht offiziell auf. Damit so viele Menschen wie möglich dabei sein können, steht die Eröffnung gleich drei mal an – um 11, 13 und 15 Uhr. Das Programm ist bei allen drei Veranstaltungen identisch. In den sanierten Räumen des ehemaligen Mode-Kaufhauses Wendler könnt ihr in Zukunft Konzerte, Workshops oder Ausstellungen besuchen.