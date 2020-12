MakerSpace: Hochschule Hof eröffnet Hightech Werkstatt

Ein Ort, an dem Tüftler und Bastler ihre Ideen ausleben können – Die Hochschule Hof eröffnet ihre Hightech-Werkstatt – den MakerSpace. Das sei ein wichtiger Schritt hin zu einer gründerfreundlichen Hochschule, betont Hochschulpräsident Jürgen Lehmann in einer aktuellen Mitteilung. Im MakerSpace finden die Studierenden unter anderem einen 3D Drucker, der ein Druckvolumen von einem Kubikmeter hat. Dort sind außerdem Projekte und Veranstaltungen geplant. Er wird im Rahmen des Startuplab-Projektes realisiert. Das ist ein deutschlandweites Programm, das Gründungsinitiativen an Hochschulen stark fördert.