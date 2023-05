MAKBAD Naturbad: Marktredwitz startet in die Freibadsaison

Nach Münchberg, Naila, Rehau, Oberkotzau und Selb startet heute auch in Marktredwitz die Freibadsaison. Das MAKBAD Naturbad ist ab 10 Uhr geöffnet. In den vergangenen Monaten hat die Stadt das Freibad noch etwas auf Vordermann gebracht. Zum Beispiel hat sie die Becken gereinigt und gestrichen, die Liegeroste ausgebessert und die Fußballtore und Beachvolleyball-Netze aufgebaut. Im Sommer soll’s dann auch einige Veranstaltungen im MAKBAD geben. Am 22. Juli findet zum Beispiel das Schwimmbadfest statt.