MAKaktiv-Tag: Laufen für den guten Zweck

Nach zwei Jahren Pandemiepause startet heute in Marktredwitz der MAKaktiv-Tag. Eine ganze Stadt bewegt sich. Bereits in den Mittagsstunden gehen die Läufer in der Innenstadt beim FREY-Spendenlauf an den Start und sammeln pro gelaufene Runde Spenden für die Lebenshilfe. Ab dem frühen Nachmittag präsentieren sich die Vereine im Auenpark.

Ab 14 Uhr startet außerdem das Programm auf der Seebühne – präsentiert von Radio Euroherz. Parken könnt ihr am Freibad und dort direkt den Eingang zum Auenpark nutzen. Der Eintritt ist frei.

