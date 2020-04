Langenpreising (dpa/lby) – Ein Maishäcksler ist in Oberbayern in Flammen aufgegangen. Die Maschine im Wert von 800 000 Euro wurde bei dem Brand am Samstag zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 37-jährige Landwirt habe sich rechtzeitig aus dem Häcksler gerettet und sei unverletzt geblieben. Die Ursache für den Brand in Langenpreising (Landkreis Erding) war zunächst unklar. Durch die Hitze brannten zudem rund zwei Hektar Acker- und Wiesenfläche.