Mainz 05 in Augsburg wieder mit Sturmtalent Burkardt

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison kann der FSV Mainz 05 seinen U21-Europameister Jonathan Burkardt einsetzen. Der Stürmer hat seine Oberschenkelzerrung vor der Partie der Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg auskuriert. «Er hat alles mitgemacht, es sieht gut aus», sagte Trainer Bo Svensson am Donnerstag. Ob der 22-Jährige in der Startelf stehen wird, ließ der Däne offen: «Das werden wir sehen. Wir waren auch in der Lage vier Punkte zu sammeln, ohne dass Jonny gespielt hat. Aber jeder weiß auch, welche Qualität er mitbringt.»