Mailänder Fashion Week: Gucci mit Erotik und Glamour

Schon im letzten Sommer wurde das Wasser in Norditalien knapp. Jetzt gab es viel zu wenig Schnee in den Alpen, die Krise verschärft sich. (…)

Nach Tagen auf See: 48 Bootsmigranten in Italien gerettet

371 Millionen Euro: Rekordjackpot in Italien geknackt

Der höchste Jackpot, der je in Europa ausgeschüttet wurde, geht an eine Tippgemeinschaft in Rom. An den Jackpot-Weltrekord aus (…)