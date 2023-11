Mahomes schwärmt von Deutschland – Reise ohne Familie

Football-Superstar Patrick Mahomes ist vor seinem ersten Einsatz in Deutschland positiv aufgeregt.

«Ich denke, es ist eine großartige Atmosphäre in Deutschland. In München war es atemberaubend. Es wird eine herausragende Erfahrung», sagte der 28 Jahre alte Spielmacher der Kansas City Chiefs in einer Schalte mit deutschen Medien. Die Chiefs, amtierender Super-Bowl-Sieger, treffen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und RTL) in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Mahomes kündigte bereits an, zukünftig häufiger nach Deutschland kommen zu wollen – auch für Sponsorentermine.

Das Spitzenspiel Chiefs gegen Dolphins ist nach der Premiere in München im Vorjahr das zweite NFL-Saisonspiel, das in Deutschland ausgetragen wird. «Das ist aufregend, die Kultur dort zu sehen. Sie genießen es. Football wird ein weltweiter Sport. Ich habe schon einige Videos aus Deutschland gesehen. Ich weiß, wie sehr sie es lieben», sagte Mahomes, der ohne seine Familie um Frau Brittany nach Deutschland kommt. «Vielleicht werden wir als Familie mal da sein, wenn die Kinder älter sind», kündigte der zweifache Familienvater an.