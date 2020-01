Fridays for future war gestern? In dieser Woche hält eine Bewegung mit einem ähnlichen Namen eine Mahnwache in Hof ab. Sie nennt sich Fridays gegen Altersarmut – Ralf Rauh aus Berg hat sie organisiert:



…auf welchen sie ihre Forderungen und Lösungen darstellen. Diese sind zum Beispiel eine Einführung eines solidarischen Rentensystems, in das alle einzahlen – sowohl Beamte, als auch Politiker, Arbeiter und Selbstständige.