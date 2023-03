„Magwas trifft.“: Diskussionsrunde zum Ukraine-Krieg in Plauen

Preissteigerungen, Inflation und viele Geflüchtete, die zu uns in die Region kommen. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf unseren Alltag merken wir ja schon länger. In Plauen soll’s heute darum gehen, wie der Krieg die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik beeinflusst. Das ganze ist eine Aktion der vogtländischen CDU-Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas. Ziel des Ganzen ist es, eine Brücke zwischen Parlament, Regierung und dem Vogtland zu schaffen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Bei den Veranstaltungen bekommt Yvonne Magwas auch immer Unterstützung von Experten. Diesmal ist Roderich Kieswetter mit in Plauen dabei. Er ist Sprecher für Krisenprävention der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Oberst der Bundeswehr. Los geht’s heute um 10 Uhr im Veranstaltungsraum der M&S Umweltprojekt GmbH, Pfortenstraße 7, 08527 Plauen. Anmelden könnt ihr euch im Wahlkreisbüro Auerbach unter 03744/3649828 oder unter yvonne.magwas.ma06@bundestag.de