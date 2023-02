Magische Fossilien: Ausstellung im Museum Bayerisches Vogtland

Fossilien geben Forschern einen Blick in weit zurückliegende Zeiten und geben zum Beispiel Erkenntnisse zum damaligen Klima, Die Faszination und Schönheit von Fossilien soll nun eine Ausstellung im Museum Bayerisches Vogtland in Hof zeigen. Dort seht ihr Detail-Fotografien von den Fossilien früher in Bayern lebender Lebewesen aus den letzten 500 Millionen Jahren. Ausstellungseröffnung ist heute um 19:30 Uhr.

Die Ausstellung kommt vom Geologischen Dienst am Bayerischen Landesamt für Umwelt.