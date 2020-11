Magath über Flick: So eine Erfolgsgeschichte noch nie erlebt

Würzburg (dpa) – Das Titel-Triple von Bayern-Trainer Hansi Flick hat auch den früheren Meister-Coach Felix Magath überrascht. «Seinen Erfolg hat niemand erwartet – vielleicht nicht mal die Bayern-Verantwortlichen selbst», sagte Magath der «Bild» (Dienstag). «So eine Erfolgsgeschichte habe ich noch nie erlebt», meinte der 67-Jährige. «Früher hat man oft gesagt: Die Bayern gewinnen nur mit Dusel. Das ist vorbei. Hansi hat den Bayern-Dusel quasi abgeschafft», sagte Magath.

Der Fußball-Europameister von 1980 trainierte von 2004 bis 2007 die Bayern, gewann mit den Münchnern zweimal in Folge das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Flick hatte mit den Bayern in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen, nachdem er vor gut einem Jahr Niko Kovac als Cheftrainer abgelöst hatte. In der Bundesliga liegen der Titelverteidiger erneut an der Tabellenspitze.