Maffay über «Tabaluga»: «Es war Liebe auf den ersten Blick»

Peter Maffay hat sich nach eigenen Angaben vor knapp 40 Jahren sofort in den kleinen Drachen Tabaluga verliebt. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagte Maffay der Deutschen Presse-Agentur über den Moment, als er zum ersten Mal den fertigen Entwurf für die Figur sah. «Helme Heine hatte eine positive, lebensbejahende Figur geschaffen, die sowohl kleine wie auch große Kinder begeisterte.» 1983 war das, sechs Alben sind seither erschienen. Am Freitag erscheint ein neues mit dem Titel «Die Welt ist wunderbar.» Darin geht es vor allem um die Gefahren des Klimawandels.

«Ich singe solche Lieder und versuche mir eine positive Sichtweise zu erhalten, weil es dazu – will man die Kinder nicht in die Hoffnungslosigkeit entlassen – keine Alternative gibt», sagte Maffay. «Wenn nicht wir, wer sonst sollte in der Lage sein, die Voraussetzungen für eine lebenswerte Perspektive zu schaffen. Es ist unsere Verpflichtung, diese Kraftanstrengung gemeinsam wenigstens mit aller Kraft zu versuchen. Das sind wir unseren Kindern schuldig.»

Seine eigene kleine Tochter habe übrigens eine ganz besondere Beziehung zu Tabaluga, sagt er der dpa: «Er schläft zusammen mit «Flederfred», «Affi» und etlichen anderen Plüschis in ihrem Bett. Es ist eine kleine Lebensgemeinschaft.»