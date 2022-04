Männergesundheit: Hybridveranstaltung am Abend

Während Frauen meist mehr auf ihre Gesundheit achten, lassen Männer Vorsorgetermine beim Arzt oft schleifen. Die Gesundheitsregionen Stadt und Landkreis Hof haben deshalb die Informationsreihe „Männergesundheit“ gestartet. Am Abend (MI) findet die dritte Hybridveranstaltung statt. Dieses Mal geht es um das Thema Herzgesundheit und das richtige Verhalten im Notfall. Die Teilnehmenden haben nicht nur die Gelegenheit, etwas über Wiederbelebung in der Theorie zu erfahren, sondern auch in der Praxis zu üben. Die Veranstaltung zur Männergesundheit ist kostenlos und findet von 17.30 bis 19 Uhr in der VHS Hofer Land statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Gesundheitsregionen um Anmeldung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich online zuzuschalten.

Anmeldung für Teilnahme in Präsenz: gesundheitsregionenplus@landkreis-hof.de