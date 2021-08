Männer trinken Flasche Whisky auf ex und brechen zusammen

Coburg (dpa/lby) – Top, die Wette gilt: Zwei bereits angetrunkene junge Männer im Alter von 18 und 22 Jahren haben in der Nacht zum Sonntag am Coburger Schlossplatz gewettet, wer eine Flasche Whisky auf ex austrinken kann. «Konnten sie. Ihre Wette haben am Ende tatsächlich leider beide gewonnen», teilte die Polizei mit. Ein Begleiter der Beiden habe gegen 2.00 Uhr Polizei, Notarzt und Rettungsdienst alarmiert, da sie zusammengebrochen waren. Wegen massiver Alkoholvergiftung wurden die Männer ins Klinikum Coburg eingeliefert.

© dpa-infocom, dpa:210815-99-848345/2