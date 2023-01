Männer schlagen sich wegen Sitzplatz in Werksbus

In einem Werksbus in Niederbayern ist ein Streit um einen Sitzplatz mit einer Schlägerei geendet. Ein 60-Jähriger wollte sich am Dienstag auf der Heimfahrt nach der Arbeit auf seinen Stammplatz setzen, der aber bereits durch einen 30-Jährigen belegt war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Zunächst sei es zu einem verbalen Streit, danach zu einer Schlägerei gekommen.

Am Ziel in Deggendorf hatten sich die beiden Kontrahenten immer noch nicht beruhigt und es kam erneut zu einer Rangelei. Zwei weitere Mitfahrer versuchten den Streit zu schlichten. Die beiden Streitenden beschädigten daraufhin das Auto von einem der Streitschlichter. Erst die Polizei konnte die Situation schließlich beruhigen.