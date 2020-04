Männer fischen mit selbstgebautem Speer

Zusamaltheim (dpa/lby) – Mit einem selbstgebauten Speer aus Bambus haben zwei Männer in Schwaben Fische aus einem Teich geholt. Vier Tiere erlegten sie, ehe Polizisten die 65- und 54-Jährigen erwischten. Zunächst wollten die wohnsitzlosen Männer vor den Beamten flüchten und sich in Gehölz verstecken, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Schlussendlich aber wurden sie am Freitag in der Nähe des Fischzuchtweihers in Zusamaltheim (Landkreis Dillingen an der Donau) festgenommen. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung durften die Männer wieder gehen. Sie kassierten eine Reihe von Anzeigen, unter anderem, weil sie gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen hatten.