Männer bei Einbruch auf frischer Tat ertappt

Kulmbach (dpa/lby) – Drei Männer sind in Kulmbach bei einem Einbruch in ein Friseur-Geschäft auf frischer Tat ertappt worden. Ein Passant sah das Trio, als es versuchte, in den Hintereingang des Geschäfts einzudringen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Der Passant habe dann in der Nacht zum Samstag den Notruf alarmiert.

Bei Ankunft der Polizei flohen die Einbrecher. Nur wenig später nahmen die Beamten die dunkel bekleideten 21- bis 23-Jährigen fest. Die Kasse des Friseursalons wurde bei den Männern aus Bayreuth und dem Landkreis Bayreuth gefunden, wie es hieß. Die viel Geld sich in der Kasse befand, war zunächst nicht bekannt.

Das Trio öffnete nach ersten Erkenntnissen mithilfe eines Schraubenziehers die Hintertür des Geschäfts. Die Männer müssen sich nun wegen Einbruchs verantworten.

