Mädels in der Technik: Schülerinnen-Eltern-Abend der Hochschule Hof findet online statt

Technik ist Männersache – Dieses Klischee gibt es schon lange und trotzdem ist es tatsächlich so, dass immer noch mehr Jungen als Mädchen etwas Technisches studieren. Um auch Studentinnen zu gewinnen, richtet sich die Hochschule Hof heute an die Mädels: Es findet ein Schülerinnen-Eltern-Abend mit dem Thema Mädchen in der Technik statt – natürlich online. Alle 15 Minuten können sich die Mädels dabei Vorträge zu den verschiedenen Studienrichtungen anhören. Auch der neue Studiengang Design und Mobilität am Standort Selb ist dabei Thema. Bereits ab 16 Uhr geht es los, mehr Infos zur Veranstaltung und der Anmeldung gibts hier.