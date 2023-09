Mädchen-Trio rassistisch beleidigt und angegriffen

Drei Mädchen sind von Erwachsenen in Rosenheim nach Polizeiangaben rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Die Minderjährigen im Alter von 13 und 15 Jahren seien am Donnerstagabend auf dem Heimweg von zwei Männern und einer Frau angerempelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach sollen die Erwachsenen sie rassistisch beleidigt und auf sie eingeschlagen haben. Ein 27-Jähriger sei daraufhin dazwischen gegangen.

Die Mädchen erlitten den Angaben zufolge einen Schock und leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der Polizei sollen sich die beiden 36-jährigen Männer aggressiv verhalten haben, sie seien in Gewahrsam genommen worden. Die 24-jährige Frau sei zunächst geflüchtet und später von der Polizei gefunden worden.