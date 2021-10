Mädchen stürzt in erstem Stock aus dem Fenster

Hutthurm (dpa/lby) – Ein sechsjähriges Mädchen ist im ersten Stockwerk einer Asylbewerberunterkunft aus einem Fenster gestürzt und am Bein verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß es am Samstagnachmittag ersten Ermittlungen nach auf einer Fensterbank des Gebäudes in Hutthurm (Landkreis Passau), bevor es aus bislang ungeklärter Ursache hinunterstürzte. Wie tief das Kind gestürzt war, war nicht bekannt – vermutlich aus einer Höhe von drei bis fünf Metern, wie ein Sprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

