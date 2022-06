Mädchen sperrt Mutter mit Säugling auf Balkon aus

Ein zwei Jahre altes Mädchen hat ihre Mutter auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgesperrt und so einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Frau habe einen Säugling auf dem Arm gehabt und sei am Samstag nicht mehr zurück in ihre Nürnberger Wohnung gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Da die nach Hilferufen der Mutter alarmierte Polizei auch nicht in die Wohnung gekommen sei, habe die Feuerwehr mit einer Drehleiter geholfen.

Ein Feuerwehrmann habe ein gekipptes Fenster öffnen können, sei in die Wohnung im zweiten Stock gestiegen und habe die Türen zu Balkon und Flur geöffnet. Mutter und Tochter hätten den Einsatz gelassen genommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Frau habe den Säugling auf dem Balkon gestillt. Die Zweijährige habe im Wohnzimmer gespielt «und war auch über den Besuch des Feuerwehrmannes nicht verwundert».