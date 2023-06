Mädchen bei Rutschenunfall in Freibad schwer verletzt

Bei einem Unfall an einer Rutsche in einem Nürnberger Freibad ist ein Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein Mann am Sonntag hinter dem Mädchen hergerutscht und mit seinen Knien gegen den Kopf des Kindes geprallt. Die Grundschülerin habe bei dem Unfall an der Mehrbahnenrutsche schwerste Kopfverletzungen erlitten und sei in einem Krankenhaus über mehrere Stunden operiert worden. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Kripo ermittelte wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den zunächst unbekannten Mann, der für den Unfall verantwortlich sein könnte. An der Rutsche gebe es zwar eigentlich eine Ampelsteuerung für Badegäste, teilte die Polizei mit. Diese sei am Sonntag aber nicht in Betrieb gewesen. Die Ermittlungen konzentrierten sich aber zunächst vor allem auf den unbekannten Badegast.