Lungenerkrankungen und Behandlungsmethoden: Vortrag im Central Kino Hof

Normalerweise geht ihr ja nur zum Filmeschauen und Popcornessen ins Central Kino in Hof. Heute Abend könnt ihr euch dort aber über ein wichtiges Organ informieren – eure Lunge. Das Sana Klinikum Hof bietet einen Vortrag zum Thema Lungenerkrankungen und Lungenchirurgie an. Es geht darum, welche Probleme im Bereich der Brust und Lunge auftreten können. Außerdem werden neue Behandlungsmethoden vorgestellt. Ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, Einlass ins Central Kino ist ab 18:30 Uhr.