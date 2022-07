Luisenburg Spezial: Konzertreihe startet mit Falco

Stücke wie Amadeus, Sister Act oder das Fantasy Musical Zeitelmoos könnt ihr euch bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel schon länger ansehen. Heute beginnt nun auch die Konzertreihe „Luisenburg Spezial“. Los geht es am Abend um 20.30 Uhr mit einem Tribute für den österreichischen Musiker Falco. Am Mittwoch gastiert Wolfgang Haffner, eine Legende des Jazz, auf der Luisenburg. Am Freitag folgt Kabarettist Matthias Eggersdörfer mit seinem Programm „Nachrichten aus dem Hinterhaus“. Für alle Veranstaltungen sind derzeit noch Tickets verfügbar.