Luisenburg: Simmler braucht Geld

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel sind wegen der Corona-Krise auf eine finanzielle Rettung von außen angewiesen. Die auf das nächste Jahr verschobenen Festspiele würden in diesem Jahr einen Verlust von gut drei Millionen Euro einfahren, sagte die künstlerische Leiterin Birgit Simmler. Wäre man ein Wirtschaftsunternehmen, müsse sie sich Gedanken machen, Insolvenz anzumelden, so Simmler gegenüber der Frankenpost. Die Festspiele deckten normalerweise 80 Prozent der Einnahmen über den Ticket-Verkauf. Die Stadt Wunsiedel als Träger der Festspiele kann das Defizit nicht decken, da sie selbst in der Haushaltskonsolidierung steckt. Die Stadt hatte die Festspiele für 2020 komplett abgesagt und das Programm auf das kommende Jahr verschoben. Die Saison habe laut Simmler den besten Vorverkauf in der Geschichte der Festspiele gehabt. Sie hoffe jetzt, das Programm komplett ins nächste Jahr retten zu können. Unter anderem sind dann die musikalische Alpenland-Satire «Der Watzmann ruft» von Wolfgang Ambros und das Kinderstück «Pinocchio» geplant.

© Nicolas Armer