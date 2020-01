Luisenburg-Schauspieler tot: Trauer um Ferdinand Schmidt-Modrow

So Ferdinand Schmidt-Modrow 2015 im Euroherz-Interview, als er bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel den kleinen Winkinger gespielt hat. Auch als Pumuckl war er auf der Naturbühne schon zu sehen. Nun ist der Schauspieler im Alter von 34 Jahren am Mittwoch gestorben. Das hat die Familie dem Bayerischen Rundfunk mitgeteilt. Demnach sei er wohl schon eine ganze Weile krank gewesen.

Schmidt-Modrow spielte unter anderem bei der Fernsehserie Dahoam is Dahoam und in der Telenovela Sturm der Liebe mit. Außerdem war er in mehreren Kinofilmen zu sehen, unter anderem in Die Welle.