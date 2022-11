Luisenburg-Saison 2023: Diese Musik-Acts kommen nach Wunsiedel

Die Schöne und das Biest, Frankenstein und Sister Act. Das sind Stücke, die ihr in der kommenden Saison auf der Luisenburg in Wunsiedel sehen könnt. Zur Spielzeit gehören aber auch Konzerte. Nun haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, welche Konzerte ihr nächstes Jahr sehen könnt. Unter anderem kommen Blackmore’s Night, Manfred Mann’s Earth Band, Saga und Wolfgang Haffner nach Wunsiedel. Aber auch Queen- und Abba-Tribute-Konzerte wird es geben. Der Vorverkauf startet Mittwoch in einer Woche (30. November).

TAGEBUCH EINES KOMIKERS – Eisi Gulp

am Mittwoch, den 19. Juli 2023 um 20:30 Uhr

WOLFGANG HAFFNER & FRIENDS

special guests NILS LANDGREN & THOMAS QUASTHOFF am Montag, den 24. Juli 2023 um 20:30 Uhr

SAGA – A NIGHT TO REMEMBER

am Dienstag, den 25. Juli 2023 um 20:30 Uhr

MANFRED MANN’S EARTH BAND

am Mittwoch, den 26. Juli 2023 um 20:30 Uhr

QUEEN-Tribute

am Freitag, den 1. September 2023 um 20:00 Uhr

DA YODLA

am Samstag, den 2. September 2023 um 20:00 Uhr

ABBA-NIGHT – The Tribute Concert

am Sonntag, den 3. September 2023 um 20:00 Uhr

BLACKMORE‘S NIGHT

in Vorbereitung für Dienstag, den 5. September 2023

Karten für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 30. November 2022 um 8:00 Uhr auf der Website der Luisenburg-Festspiele ( www.luisenburg-aktuell.de ), an den bekannten Verkaufsstellen und selbstverständlich im Festspielbüro der Festspiele.

Konzerte die sich in Vorbereitung befinden, kommen möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf.