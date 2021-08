Luisenburg: Letzte Konzerte auf der Felsenbühne

Abends noch lange draußen zu sitzen, wird langsam schwierig. Auch die diesjährigen Luisenburg-Festspiele gehen deshalb in den Endspurt auf der Felsenbühne. Für die großen Produktionen ist sowieso schon der Vorhang gefallen. Jetzt gibt es aber noch ein paar Konzerte. Den Anfang macht am Abend die niederbayerische Band Haindling. Am kommenden Samstag steht das Wolfgang Haffner Trio auf der Bühne. Den Abschluss der Saison bildet die Rammstein-Cover-Band Stahlzeit mit zwei Konzerten am Sonntag.