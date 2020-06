Luisenburg: Konzert im Felsenlabyrinth

Die Luisenburg-Festspiele können in diesem Jahr wegen der Corona-Krise – wie so vieles – nicht stattfinden. Heute gibt es aber zumindest ein Konzert im Felsenlabyrinth. Die Band BAD AS WE bespielt den alten Theaterplatz in Wunsiedel mit Blues. Birgit Simmler, die künstlerische Leitung kündigt in diesem Zuge an, dass nun Schluss mit der künstlerischen Verödung und dem kulturellen Stillstand sei. Das Konzert heute Abend ist kostenlos. Es besteht natürlich ein Hygienekonzept – so dürfen zum Beispiel maximal hundert Besucher kommen. Beim Rein und Rausgehen besteht Maskenpflicht.