Luisenburg: keine Schmalspur-Ausgabe 2020

Während in Dinkelsbühl und Feuchtwangen Theater-Festspiele in veränderter Form weiterlaufen, haben sich die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel gegen eine Corona-bedingte verkleinerte Aufnahme des Spielbetriebs in diesem Sommer entschieden. Auf der Luisenburg bediene man sich so vieler unterschiedlicher theatralischer Möglichkeiten, das hätte in kleinem Format nicht funktioniert, so Pressesprecher Christoph Kaldonek gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Die Größe der Bühne, die Größe der Inszenierungen mit vielen Darstellern und Statisten, mit Musik und Choreographie und überraschenden Elementen, könne nicht einfach heruntergebrochen werden und passe schlichtweg nicht ins künstlerische Konzept der Luisenburg, so Kaldonek weiter. Die aktuelle Spielzeit soll im Sommer 2021 nachgeholt werden.