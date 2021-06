Luisenburg-Festspiele: Zuschauerzahl steht fest

Am Donnerstag starten die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel in die neue Saison. Bis heute (29.6.) war nicht klar, wie viele Zuschauer dabei sein dürfen. Jetzt steht fest: Die Luisenburg-Festspiele dürfen vor 1.150 Zuschauern spielen. Es gilt das beschlossene Hygienekonzept. Ab sofort könnt ihr euch also neue Karten für die Zeit bis zum 15. Juli buchen. Die Bearbeitung für die Termine danach beginnt voraussichtlich nächste Woche. Los geht’s am Donnerstag mit dem Familienmusical „Pinocchio“. Einen Tag später werden die Festspiele offiziell mit dem Stück „Der Name der Rose“ eröffnet.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings für alle Chris de Burgh-Fans. Weil er seine ganze Tour auf das kommende Jahr verschoben hat, fallen auch die geplanten Konzerte auf der Luisenburg aus. Die will er aber im nächsten Jahr nachholen.