Luisenburg-Festspiele Wunsiedel: Programm für Saison 2023 jetzt vollständig

Noch bis Anfang September könnt ihr euch verschiedene Stücke, Konzerte und Musicals auf der Felsenbühne der Luisenburg in Wunsiedel anschauen. Anfang der Woche haben wir auch schon einen ersten Einblick in das Programm für die Festspiel-Saison 2023 bekommen. Jetzt hat die Luisenburg das komplette Programm für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Neben DIE SCHÖNE UND DAS BIEST in einer neuen Schauspielfassung, kommt mit SISTER ACT auch der Publikumsliebling aus dieser Saison wieder auf die Felsenbühne. Als neues Regionalstück wird es im kommenden Jahr das Musical KALTE FREIHEIT geben. Der Spionagekrimi erzählt eine Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges und spielt an der Grenze von Tschechien und Deutschland.