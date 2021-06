Luisenburg-Festspiele: Wichtige Infos rund um den Kartenverkauf

Über ein Jahr haben Kulturfreunde jetzt auf Open-Air-Theater im Fichtelgebirge verzichten müssen. Am Donnerstag dürfen nun endlich die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel in eine neue Saison starten. Allerdings gibt es durch die Pandemie-Situation einige Änderungen, die die Verantwortlichen jetzt mitgeteilt haben. Wie viele Zuschauer zugelassen sind, entscheidet sich individuell. So gibt es für alle Veranstaltungen bis zum 15. Juli neue Termine – alle brauchen dafür eine neue Karte. Wer schon Tickets hat, bekommt ein neues Angebot. Alle anderen haben die Möglichkeit, sich im Freiverkauf Karten zu sichern. Der ist heute gestartet. Wie es danach weitergeht, entscheidet sich am 5. Juli. Alle weiteren Infos zur neuen Luisenburg-Saison gibt’s hier.